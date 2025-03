Bombeiras superam desafios e conquistam espaço como condutoras de viaturas de emergência Há cerca de 24 anos, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) recebia sua primeira turma de mulheres, marcando o início... Momento MT|Do R7 08/03/2025 - 17h08 (Atualizado em 08/03/2025 - 17h08 ) twitter

Há cerca de 24 anos, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) recebia sua primeira turma de mulheres, marcando o início de uma nova era na corporação. Desde então, a presença feminina tem crescido e as mulheres conquistado seu espaço em um ambiente historicamente dominado por homens. Ao longo das décadas, elas têm demonstrado que são capazes de enfrentar os mesmos desafios e alcançar os mesmos resultados com dedicação e competência. Neste sábado (08.3), data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, as militares destacam o orgulho de atuar na corporação, especialmente aquelas que têm rompido estereótipos e superado barreiras para se tornarem condutoras de viaturas de emergência.

Saiba mais sobre a trajetória inspiradora dessas bombeiras e como elas estão mudando a história da corporação no Momento MT.

