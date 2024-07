Bombeiros salvam bebê engasgado com uma pedra em Sorriso Um bebê de dez meses que se engasgou com uma pedra foi salvo pela guarnição do Corpo de Bombeiros Militar, na tarde dessa quarta...

Um bebê de dez meses que se engasgou com uma pedra foi salvo pela guarnição do Corpo de Bombeiros Militar, na tarde dessa quarta-feira (17), no município de Sorriso. O bebê precisou de atendimento emergencial após a família identificar que ele estava com uma obstrução das vias aéreas.

