Botafogo Brilha e Retoma a Liderança do Brasileirão com Goleada O Botafogo deu uma nova prova de força no Campeonato Brasileiro ao golear o Flamengo por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela... Momento MT|Do R7 18/08/2024 - 23h17 (Atualizado em 18/08/2024 - 23h17 ) ‌



O Botafogo deu uma nova prova de força no Campeonato Brasileiro ao golear o Flamengo por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada. Com a vitória, o Fogão recuperou a liderança do Brasileirão e ganhou moral para o próximo desafio contra o Palmeiras, em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

