BR-163: Uma jornada de 48 anos de progresso e transformação

A inauguração da BR-163/MT completa 48 anos neste domingo (20.10) com um cenário que reflete o desenvolvimento de Mato Grosso e a importância da rodovia para o Brasil ao longo dos anos. Na década de 70, ela foi construída para integrar as regiões sul e sudeste com o norte, dando origem a vários municípios do estado. Atualmente, o segmento de Itiquira a Sinop – sob a responsabilidade da Concessionária Nova Rota do Oeste – sedia a maior obra de infraestrutura rodoviária do país com a execução de cinco contratos de duplicação de forma simultânea de Diamantino a Sinop. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



