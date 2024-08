BR-163/MT: Um Exemplo de Sustentabilidade Reconhecido Nacionalmente Pelo quinto ano consecutivo, as práticas ambientais desenvolvidas na BR-163/MT ficam entre as melhores do Brasil e a Nova Rota do...

Pelo quinto ano consecutivo, as práticas ambientais desenvolvidas na BR-163/MT ficam entre as melhores do Brasil e a Nova Rota do Oeste conquista a medalha de bronze na Classe A do Índice de Desempenho Ambiental (IDA), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

