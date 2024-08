Brasil Aumenta Exportações de Açúcar e Fatura Bilhões em 2024

Momento MT |Do R7

Até julho de 2024, o Brasil exportou 20,542 milhões de toneladas de açúcar, um aumento de 45% em comparação às 14,167 milhões de toneladas embarcadas no mesmo período de 2023. O crescimento no volume exportado foi acompanhado por um aumento de 52,7% na receita, que atingiu R$ 58,570 bilhões, frente aos R$ 38,367 bilhões registrados no ano anterior.

