Brasil brilha no agronegócio sustentável no Fiap em Cuiabá Nesta segunda-feira (09.09), o Fórum Internacional da Agropecuária (Fiap), realizado em Cuiabá, reuniu os principais líderes do setor...

Nesta segunda-feira (09.09), o Fórum Internacional da Agropecuária (Fiap), realizado em Cuiabá, reuniu os principais líderes do setor para debater o futuro da produção agropecuária sustentável no Brasil e no mundo. O evento, que antecede as reuniões do Grupo de Trabalho da Agricultura do G20, destacou a importância do agronegócio brasileiro em um cenário global cada vez mais focado na segurança alimentar e no combate às mudanças climáticas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.