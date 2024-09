Brasil conquista vitória importante contra o Equador nas eliminatórias

Na noite desta sexta-feira, a Seleção Brasileira conquistou uma vitória crucial contra o Equador por 1 a 0, em partida válida pela 7ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, realizada no estádio Couto Pereira. O gol solitário de Rodrygo foi suficiente para garantir os três pontos e marcar a estreia do jovem talento Estêvão, do Palmeiras, na equipe principal do Brasil. Sob o comando de Dorival Jr., a seleção voltou a pontuar após três derrotas consecutivas.

