Brasil Dita Adeus ao Tênis de Mesa nas Olimpíadas de Paris O Brasil foi eliminado pela França, por 3 a 0, nas quartas de final de tênis de mesa por equipe, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024... Momento MT|Do R7 07/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 07/08/2024 - 15h36 ) ‌



O Brasil foi eliminado pela França, por 3 a 0, nas quartas de final de tênis de mesa por equipe, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As parciais do confronto ficaram em 3 a 0; 3 a 1 e 3 a 1. Com o resultado, a equipe francesa enfrentará a favorita China na semifinal.

