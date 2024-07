Brasil é eliminado da Copa América após derrota nos pênaltis para o Uruguai

A Seleção Brasileira enfrentou o Uruguai nesta terça-feira em um confronto decisivo pelas quartas de final da Copa América e acabou sendo eliminada após um empate por 0 a 0 no tempo normal e uma derrota por 4 a 2 nos pênaltis. Em um jogo com poucas emoções no Allegiant Stadium, Éder Militão e Douglas Luiz desperdiçaram suas cobranças, enquanto os uruguaios foram mais eficazes, garantindo a vitória nas penalidades.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.