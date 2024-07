Brasil empata com Colômbia e avança às quartas da Copa América em segundo lugar do Grupo D

Em uma tarde de futebol morna no Levi’s Stadium, em Santa Clara, a Seleção Brasileira empatou com a Colômbia por 1 a 1, garantindo a classificação para as quartas de final da Copa América como segundo colocado do Grupo D. O gol brasileiro foi marcado por Raphinha no início do primeiro tempo, mas Muñoz empatou nos acréscimos da etapa inicial, assegurando a liderança do grupo para os colombianos.

