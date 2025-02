Brasil perde para a Colômbia, mas avança ao hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 A Seleção Brasileira Sub-20 conheceu sua primeira derrota no Sul-Americano da categoria. Neste sábado, o Brasil perdeu para a Colômbia...

A Seleção Brasileira Sub-20 conheceu sua primeira derrota no Sul-Americano da categoria. Neste sábado, o Brasil perdeu para a Colômbia por 1 a 0, no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, em partida válida pela última rodada da fase de grupos. Apesar do revés, ambas as equipes já estavam classificadas para o hexagonal final.

