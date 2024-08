Brasil Registra Crescimento Econômico no Segundo Trimestre A atividade econômica no Brasil registrou alta no segundo trimestre, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (16... Momento MT|Do R7 16/08/2024 - 17h37 (Atualizado em 16/08/2024 - 17h37 ) ‌



Crescimento Econômico

A atividade econômica no Brasil registrou alta no segundo trimestre, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (16) pelo Banco Central (BC). O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br) teve aumento de 1,1% de abril a junho em relação ao trimestre anterior (janeiro a março), de acordo com dados dessazonalizados (ajustados para o período).

