Brasil Registra Superávit Comercial de US$ 7,6 Bilhões em Julho A balança comercial brasileira encerrou julho com superávit de US$ 7,6 bilhões, informou nesta quinta-feira (6), em Brasília, o... Momento MT|Do R7 06/08/2024 - 20h36 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h36 )



Balança Comercial Brasileira

A balança comercial brasileira encerrou julho com superávit de US$ 7,6 bilhões, informou nesta quinta-feira (6), em Brasília, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O resultado representa queda de 6,6% no saldo das operações em relação a julho de 2023, quando o superávit foi de US$ 8,2 bilhões.

