Brasil Rumo a um Futuro Saudável: Aleitamento Materno Exclusivo em Foco Dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, publicado em 2021, indicam que a prevalência de aleitamento materno... Momento MT|Do R7 01/08/2024 - 14h03 (Atualizado em 01/08/2024 - 14h03 ) ‌



Dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, publicado em 2021, indicam que a prevalência de aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de 6 meses no Brasil era de 45,8%. O índice, apesar de baixo, representa um avanço em relação às últimas décadas – em 1986, por exemplo, o percentual no país foi apenas 3%.

