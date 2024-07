Brasil se destaca na imunização infantil, segundo relatório da OMS

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) comentou, em pronunciamento nesta quarta-feira (17), os resultados do relatório global da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). De acordo com o senador, o documento revela que o Brasil se destacou na imunização infantil, saindo da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas do mundo.

