Momento MT |Do R7

Brasil se destaca nas exportações de tilápias no primeiro semestre A tilápia foi responsável por 87,3% das exportações brasileiras de peixes de cultivo, somando 4,7 mil toneladas, o equivalente a...

A tilápia foi responsável por 87,3% das exportações brasileiras de peixes de cultivo, somando 4,7 mil toneladas, o equivalente a R$ 121 milhões. Os Estados Unidos foram o principal destino, com R$ 71 milhões, seguidos pela China, com R$ 1,56 milhão, e pelo Canadá, com R$ 1,22 milhão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.