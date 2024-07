Brasil se Prepara para o Futuro: Ministra Fala sobre Enfrentamento de Pandemias “A próxima pandemia pode vir de qualquer lugar”. Essa é a mensagem de alerta da Cúpula Global de Preparação para Pandemias, evento... Momento MT|Do R7 29/07/2024 - 16h34 (Atualizado em 29/07/2024 - 16h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

“A próxima pandemia pode vir de qualquer lugar”. Essa é a mensagem de alerta da Cúpula Global de Preparação para Pandemias, evento internacional que uniu especialistas de várias partes do mundo no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (29). O encontro funciona como uma troca de experiências sobre enfrentamento de doenças que podem ser alastrar, como a covid-19, que deixou mais de 7 milhões de mortos no planeta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Brasil tem capacidade para enfrentar futuras pandemias, diz ministra

• Governo paga salário de servidores estaduais nesta terça-feira (30)

• Nicolás Maduro é oficialmente reeleito na Venezuela