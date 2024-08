Brasil se une a projeto astronômico inovador para mapear o céu Um dos empreendimentos mais grandiosos da astronomia moderna, o supertelescópio a ser usado pelo projeto Legacy Survey of Space... Momento MT|Do R7 18/08/2024 - 11h17 (Atualizado em 18/08/2024 - 11h17 ) ‌



Supertelescópio

Um dos empreendimentos mais grandiosos da astronomia moderna, o supertelescópio a ser usado pelo projeto Legacy Survey of Space and Time (LSST), inicia em breve a sua fase operacional. Todas as noites, durante dez anos, ele mapeará o céu do Hemisfério Sul e disponibilização as informações para a comunidade científica.

