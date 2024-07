Momento MT |Do R7

Brasileira presa em Londres após escândalo: confira os detalhes A brasileira Linda de Sousa Abreu, de 30 anos, foi presa no sábado (29) em Londres, após ser filmada tendo relações com um detento...

Brasileira presa após fazer sexo com detento em Londres

A brasileira Linda de Sousa Abreu, de 30 anos, foi presa no sábado (29) em Londres, após ser filmada tendo relações com um detento em um presídio durante seu trabalho enquanto agente penitenciária da prisão de HMP Wandsworth. As imagens foram gravadas por outro detento que acompanhava a cena, de dentro da cela da prisão.

