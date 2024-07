Brasileira presa por sexo em Londres participou de reality show de orgias

Alto contraste

Linda de Sousa

Linda de Sousa Abreu, ex-agente penitenciária brasileira, que foi presa no sábado (29) após ser flagrada por uma câmera mantendo relações sexuais com um presidiário na cadeia de HMP Wandsworth, em Londres, já havia participado do reality show britânico "Open House: The Great Sex Experiment".

