Momento MT |Do R7

Briga entre candidatos a vereador agita Barra do Garças Na última semana, o vereador de Barra do Garças e candidato à reeleição, Wanderli Vilela dos Santos (PRD), popularmente conhecido...

Na última semana, o vereador de Barra do Garças e candidato à reeleição, Wanderli Vilela dos Santos (PRD), popularmente conhecido como “Secreta Bike”, envolveu-se em uma briga com o também candidato a vereador, Moizeis Bernardes De Paula (PL), conhecido como “Moizeis Tendas”, e sua esposa. A confusão teria começado após Wanderli contratar serviços de locação de tendas com Moizeis, mas não realizar o pagamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.