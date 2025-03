Brinque o Carnaval, mas não brinque com a vida: TCE-MT, Detran e Secretaria da Mulher de Cuiabá reforçam cuidados durante feriado prolongado Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Pit stop orientativo na entrada principal do TCE-MT. Em ritmo de carnaval, mas sempre reforçando a importância... Momento MT|Do R7 28/02/2025 - 21h25 (Atualizado em 28/02/2025 - 21h25 ) twitter

Em ritmo de carnaval, mas sempre reforçando a importância dos cuidados no período mais festivo do ano, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Secretaria Municipal da Mulher de Cuiabá (SMM) se uniram na campanha “Brinque o Carnaval, mas não brinque com a vida”. A ação foi realizada nos dias 27 e 28 de fevereiro e compreendeu ações voltadas para a segurança no trânsito, cuidados com a saúde e a luta na violência contra a mulher. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações e orientações importantes para um carnaval seguro! Leia Mais em Momento MT: Chico 2000 requer audiência pública para regularizar áreas nos bairros JD. Mariana e Coophamil

