Bruna Mitrano é a nova voz da poesia brasileira no Trilha de Letras Um dos novos e elogiados nomes na nova era de poetas, a carioca Bruna Mitrano é a entrevistada do programa Trilha de Letras de hoje... Momento MT|Do R7 04/09/2024 - 21h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 21h31 ) ‌



Um dos novos e elogiados nomes na nova era de poetas, a carioca Bruna Mitrano é a entrevistada do programa Trilha de Letras de hoje (4), às 23h, na TV Brasil. Na conversa com a apresentadora Eliana Alves Cruz, ela detalha a atual “cara” da poesia brasileira: feminina, jovem, bem-sucedida nas redes sociais e com textos que abordam tanto questões pessoais quanto coletivas.

