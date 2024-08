Calor Intenso à Vista: Prepare-se para a Onda de Calor no Brasil! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou hoje (16) alerta sobre uma onda de calor que vai durar até a próxima segunda... Momento MT|Do R7 16/08/2024 - 22h07 (Atualizado em 16/08/2024 - 22h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Onda de Calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou hoje (16) alerta sobre uma onda de calor que vai durar até a próxima segunda-feira (19) em várias regiões do país. A temperatura poderá subir até 5º C no período de 2 a 3 dias, podendo provocar leve risco à saúde da população.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Inmet alerta para onda de calor que chega ao país nos próximos dias

• CNU: metade dos candidatos ainda não conferiu local de prova

• Comissão aprova garantia a pessoas com deficiência ou autismo acesso virtual a serviços públicos