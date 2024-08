Calor Intenso: Rio de Janeiro Atinge Temperatura Recorde no Inverno A cidade do Rio de Janeiro terá nesta sexta-feira (23) um dia de sol forte, com céu claro a parcialmente nublado e a temperatura... Momento MT|Do R7 23/08/2024 - 08h11 (Atualizado em 23/08/2024 - 08h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Calor no Rio de Janeiro

A cidade do Rio de Janeiro terá nesta sexta-feira (23) um dia de sol forte, com céu claro a parcialmente nublado e a temperatura máxima podendo atingir os 38ºCelsius (ºC). Será o dia mais quente deste inverno, antes da chegada de uma frente fria vinda do oceano, que derrubará a temperatura máxima em 10ºC, de acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Rio deve registrar hoje temperatura mais alta do inverno

• Cruzeiro avança às quartas de final da Copa Sul-Americana em noite dramática no Mineirão

• São Paulo avança às quartas de final da Libertadores com vitória sobre o Nacional-URU