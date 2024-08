Campanha de Amamentação: Hospital Regional de Cáceres Promove Conscientização

Momento MT |Do R7

O Hospital Regional de Cáceres iniciou o mês de agosto com uma campanha de conscientização sobre a importância do aleitamento materno. A ação, denominada “Pit Stop da Amamentação”, ocorreu nesta quinta-feira (01.08) e teve o objetivo de engajar servidores, pacientes e acompanhantes na promoção e valorização do aleitamento materno.

