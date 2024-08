Momento MT |Do R7

Campanha de Coleta de Sangue na ALMT: Participe! O MT Hemocentro, em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), promoverá uma campanha de coleta de sangue de quarta...

O MT Hemocentro, em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), promoverá uma campanha de coleta de sangue de quarta a sexta-feira (28 a 30.08). O atendimento será realizado das 08h às 17h na unidade móvel do banco de sangue, que estará estacionada no pátio em frente à ALMT.

