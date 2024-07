Campanha "Edificação Segura" do Corpo de Bombeiros visa proteger empresas contra incêndios O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) lançou a campanha “Edificação Segura”, com o objetivo de incentivar empresas...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) lançou a campanha “Edificação Segura”, com o objetivo de incentivar empresas, comércios e instituições a regularizarem suas edificações de acordo com as normas de segurança contra incêndio e pânico. A intenção é orientar os responsáveis pelas edificações de pequeno e médio portes sobre a obtenção do Certificado de Segurança, que pode ser solicitado online pelo site do CBMMT.

