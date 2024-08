Campanha "Meu Pai Tem Nome" da Defensoria Pública: Regularize a Paternidade!

Momento MT |Do R7

Em comemoração ao mês do Dia dos Pais, a Defensoria Pública lançou o projeto “Meu Pai Tem Nome”, que visa reduzir o número de registros de nascimento sem o nome do pai. O projeto, que busca a regularização registral biológica, socioafetiva ou por adoção, já está em andamento e as inscrições para participar se encerram nesta sexta-feira, dia 9 de agosto, às 17 horas.

