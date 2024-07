Campanha na Arena Pantanal promove respeito e segurança

Uma campanha contra a violência e assédio em estádios de futebol, realizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e parceiros, chama a atenção dos torcedores na Arena Pantanal. Minutos antes da partida, mulheres são protagonistas em um vídeo com mensagens sobre respeito e segurança que é exibido no telão e leds. Os jogadores também participam a iniciativa, exibindo uma faixa que traz o recado: a violência começa quando o respeito acaba.

