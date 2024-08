Momento MT |Do R7

Campeões dos Jogos Escolares de MT: Descubra os Vencedores! As equipes campeãs estaduais dos Jogos Escolares Mato-grossenses foram definidas nesta quarta-feira (31.07), em Lucas do Rio Verde...

As equipes campeãs estaduais dos Jogos Escolares Mato-grossenses foram definidas nesta quarta-feira (31.07), em Lucas do Rio Verde. A competição promovida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) é disputada por atletas de 12 a 14 anos, em equipes de escolas públicas e privadas, de todas as regiões de Mato Grosso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.