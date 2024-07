Candidatos do Concurso Público Nacional Unificado podem solicitar devolução da taxa de inscrição

Os candidatos ao Concurso Público Nacional Unificado que não tiverem condições de fazer as provas em 18 de agosto já podem solicitar a devolução do valor da taxa de inscrição. O prazo estabelecido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para fazer o pedido, que começou nesta sexta-feira (5) e termina domingo (7), conforme atualização do edital do certame, publicada em edição extra do *Diário Oficial da União* na quinta-feira (4).

