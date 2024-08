Caos Aéreo: Turbulência Severas Deixam Passageiros em Pânico Um voo da Korean Air, que partiu de Seul, Coreia do Sul, com destino a Ulaanbaatar, Mongólia, no domingo (4), enfrentou uma turbulência... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 08h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 08h36 ) ‌



Turbulência derrubou alimentos na aeronavee

Um voo da Korean Air, que partiu de Seul, Coreia do Sul, com destino a Ulaanbaatar, Mongólia, no domingo (4), enfrentou uma turbulência severa que resultou em 14 feridos — dez passageiros e quatro membros da tripulação.

