Caos na coleta de lixo: Prefeitura de Cuiabá disponibiliza 18 caminhões emergencialmente

Diante da paralisação dos servidores da empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda. e do aumento significativo do volume de lixo na cidade pela falta de coleta, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, em comum acordo com a Locar, disponibilizou nesta terça-feira (2) funcionários da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e da Prefeitura de Cuiabá para auxiliar na coleta de resíduos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.