Capacitação em Doença Falciforme: Inscrições Abertas para Profissionais de Saúde A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do ambulatório do MT Hemocentro, promove a 1ª Capacitação em Doença Falciforme com...

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do ambulatório do MT Hemocentro, promove a 1ª Capacitação em Doença Falciforme com o tema “Qualidade de Vida e Cuidado Compartilhado” entre os dias 1º e 4 de outubro. As inscrições estarão abertas a partir de quarta-feira (11.09) e seguem até o dia 27 de setembro.

