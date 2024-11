Capacitação em gestão de incêndios florestais é inaugurada pelo Corpo de Bombeiros O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, nesta segunda-feira, (14.10), a cerimônia de abertura do 2º período presencial... Momento MT|Do R7 15/10/2024 - 12h10 (Atualizado em 15/10/2024 - 12h10 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, nesta segunda-feira, (14.10), a cerimônia de abertura do 2º período presencial do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Incêndio Florestal. O evento ocorreu no auditório da Unic Pantanal, em Cuiabá, e teve como objetivo dar início à segunda turma da capacitação.

