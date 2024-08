Capacitações Transformadoras: Acolhendo Mulheres Vítimas de Violência Foto: João Reis “É a partir de capacitações como esta que conseguimos garantir que as mulheres vítimas de violência tenham... Momento MT|Do R7 14/08/2024 - 20h37 (Atualizado em 14/08/2024 - 20h37 ) ‌



“É a partir de capacitações como esta que conseguimos garantir que as mulheres vítimas de violência tenham um acolhimento adequado”, afirma a coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Poxoréu, Daniela Cruz. A profissional participa da 4ª Edição da Expedição SER Família Mulher – MT Por Elas, em Primavera do Leste (243 km de Cuiabá).

