Caravana de Direitos: Um passo essencial para a reconstrução do Rio Grande do Sul

A Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul (CTERS) promoveu, na tarde desta terça-feira (3), uma audiência pública para debater o programa Caravana de Direitos na Reconstrução do Rio Grande do Sul — iniciativa que envolve a Defensoria Pública da União (DPU) e a Advocacia-Geral da União (AGU), entre outros órgãos. Os debatedores elogiaram o programa e destacaram sua importância para a reconstrução cidadã do estado.

