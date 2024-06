Casa de Pedra: Nova sede do Museu Histórico de Lucas do Rio Verde será entregue neste sábado

Mais uma opção de lazer será entregue aos luverdenses neste sábado (29). Após o período de reforma, a Casa de Pedra será reaberta e se tornará sede do Museu Histórico de Lucas do Rio Verde. O espaço terá exposições permanentes e temporárias, com a trajetória do município, por meio das narrativas históricas, além de diversos materiais usados pelos primeiros moradores.

