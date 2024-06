Casal de contadores é condenado por fraude e lavagem de dinheiro: Conheça a história por trás do escândalo

Alto contraste

A+

A-

O casal de contadores Isaques Pedro da Rosa e Dalvane Santana foi condenado por lavagem de dinheiro e fraude tributária pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá – Especializada no combate ao crime organizado, em duas ações penais propostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Conforme apontado pelo Núcleo Judicial do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), os crimes foram praticados entre os anos de 2009 e 2014, na cidade de Juína (a 735km de Cuiabá). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• BC descumprirá meta se inflação ficar fora do alvo por seis meses

• Criação do Dia de Conscientização sobre Distrofias Musculares vai à sanção

• Casal de contadores é condenado por fraude e lavagem de dinheiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.