Casal é preso em operação contra tráfico de drogas em Guarantã do Norte A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Guarantã do Norte, prendeu um homem e apreendeu uma adolescente que atuavam com o comércio... Momento MT|Do R7 11/09/2024 - 21h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 21h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Guarantã do Norte, prendeu um homem e apreendeu uma adolescente que atuavam com o comércio de entorpecentes, em ação realizada na tarde desta quarta-feira (11.09), no município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

‌



Leia mais em MOMENTO MT



• Polícia Civil prende casal que atuava em ponto de venda de entorpecentes em Guarantã do Norte

• Polícia Civil prende casal que atuava em ponto de venda de entorpecentes em Guarantã do Norte

• Representantes do turismo e da cultura defendem reforma tributária justa