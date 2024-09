Casal é preso por homicídio de idoso em Cuiabá Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Força Tática do 1º Comando Regional prenderam, na noite desta terça-feira (03...

Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Força Tática do 1º Comando Regional prenderam, na noite desta terça-feira (03.09), um homem e uma mulher suspeitos pelo homicídio que vitimou o empresário Mário Martello Júnior, de 68 anos. Os suspeitos foram presos na região do Contorno Leste, em Cuiabá, horas após a localização do corpo da vítima.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.