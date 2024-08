Castração em movimento: 230 atendimentos em apenas 45 dias

Encerrando a série de entrevistas alusivas à campanha realizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em defesa da causa animal e do meio ambiente, a presidente da Associação Luta e União de Amigos para Animais em Risco (Lunaar), Susielene Rodrigues Monteiro, fez um balanço da primeira etapa do Projeto Castramóvel à Rádio CBN Cuiabá. Viabilizado pelo Banco de Projetos e Entidades do Ministério Público (Bapre), o projeto já realizou 230 atendimentos nos últimos 45 dias.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.