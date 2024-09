Caucaia se destaca como a nova capital do kitesurf no Brasil A Comissão de Esporte (CEsp) aprovou projeto que concede ao município cearense de Caucaia o título de capital nacional do kitesurf....

A Comissão de Esporte (CEsp) aprovou projeto que concede ao município cearense de Caucaia o título de capital nacional do kitesurf. Apreciado nesta quarta-feira (4), o PL 2.260/2024, do senador Eduardo Girão (Novo-CE), contou com parecer favorável do relator, senador Carlos Portinho (PL-RJ). O texto foi aprovado em votação final e, se não houver recurso para votação em Plenário, seguirá para a Câmara.

