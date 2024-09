Momento MT |Do R7

CCJ avança em projeto para impulsionar a saúde no Brasil A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (4) o projeto de lei (PL) 1.505/2022, que estimula o desenvolvimento...

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (4) o projeto de lei (PL) 1.505/2022, que estimula o desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde (Ceis). O texto, do senador Eduardo Gomes (PL-TO), recebeu um substitutivo do senador Cid Gomes (PSB-CE), lido na reunião pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE). A matéria segue para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.