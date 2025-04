CDH analisa jornada de trabalho especial a empregados com filhos PcD Projetos relacionados a pessoas com deficiência predominam na pauta da reunião da Comissão de Direitos Humanos (CDH) desta quarta-feira... Momento MT|Do R7 28/04/2025 - 18h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 18h40 ) twitter

Projetos relacionados a pessoas com deficiência predominam na pauta da reunião da Comissão de Direitos Humanos (CDH) desta quarta-feira (30), com início previsto para as 11h. Entre os textos a serem apreciados está o PL 2.774/2022, que prevê redução da jornada de trabalho de empregados que tenham filho, enteado, criança sob guarda judicial ou dependente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Síndrome de Down. Segundo a proposta, a jornada especial deverá ser ajustada de acordo com a real necessidade do dependente nessas condições, sendo cada caso analisado de forma individual por meio de avaliação biopsicossocial. Para mais detalhes sobre essa importante discussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Wilson Santos comemora a inauguração da sexta ponte que interliga Cuiabá e Várzea Grande

