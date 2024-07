Celebrando a Devolução do Manto Sagrado Tupinambá ao Brasil O Ministério dos Povos Indígenas realizará entre os dias 29 e 31 de agosto uma cerimônia para celebrar a chegada do manto Tupinambá...

O Ministério dos Povos Indígenas realizará entre os dias 29 e 31 de agosto uma cerimônia para celebrar a chegada do manto Tupinambá ao Brasil. O evento está sendo preparado em parceria com o Museu Nacional e com representantes do povo indígena Tupinambá.

