Celebrando Duas Décadas de Impacto: O Projeto Fortalecer Será realizado nesta sexta-feira (23), no Univag, evento que celebra os 20 anos do Projeto Fortalecer. Instituído em 2004 pelo...

Será realizado nesta sexta-feira (23), no Univag, evento que celebra os 20 anos do Projeto Fortalecer. Instituído em 2004 pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Várzea Grande, o projeto atua no enfrentamento à evasão escolar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.