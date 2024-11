Momento MT |Do R7

Celebrando o amor: Carla Perez e Xanddy em viagem romântica na Indonésia Carla Perez e Xanddy vão completar 23 anos de casados nos próximos dias e decidiram comemorar com uma viagem a dois. Neste sábado (...

Carla Perez e Xanddy vão completar 23 anos de casados nos próximos dias e decidiram comemorar com uma viagem a dois. Neste sábado (19), a dançarina, de 46 anos, fez uma publicação nas redes sociais mostrando um pouco de como foi o voo até a Indonésia ao lado do marido, de 45, e a recepção no hotel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.